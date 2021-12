HDMI 2.1a: il Source-Based Tone Mapping porterà l'HDR in una nuova dimensione

Dopo aver analizzato attentamente l'ultima mossa dell'HDMI Forum, ovvero la decisione di voler accorpare HDMI 2.0 e HDMI 2.1 lasciando ai produttori l'onere di specificarne le funzioni, arrivano interessanti novità sul fronte dell'innovazione.

Si parla di HDMI 2.1a, standard che dovrebbe andare ad arricchire il già abbondante catalogo di funzionalità messe sul piatto dall'HDMI 2.1. A questo proposito accogliamo le prime notizie in merito, a pochissimi giorni dal CES 2022, e riguardano una funzionalità che potrebbe rivoluzionare il nostro attuale approccio all'HDR. Come riportato dalla fonte, sul sito ufficiale HDMI.org è apparsa una nota informativa in merito a tale tecnologia, in cui è possibile leggere che "il Source-Based Tone Mapping (SBTM) è una nuova funzione dell'HDR che consente di eseguire una parte della mappatura HDR dal dispositivo sorgente invece che dal pannello. L'SBTM è particolarmente utile negli scenari in cui vengono combinati insieme contenuti HDR e SDR in un'unica schermata, come l'immagine nell'immagine o una guida ai programmi con una finestra video integrata. La tecnologia SBTM consente inoltre ai PC e ai dispositivi di gioco di produrre automaticamente un segnale HDR ottimizzato per massimizzare l'utilizzo delle capacità HDR del display senza configurazione manuale da parte dell'utente sul dispositivo sorgente".

La parte più interessante del discorso è sicuramente quella in cui si accenna alla possibilità di mescolare in una schermata contenuti con e senza HDR. Pensiamo ad esempio a un gioco in modalità finestra, oppure ancora la coesistenza a schermo di materiale non ottimizzato per l'HDR. Insomma, appare chiaro come la spinta verso il rafforzamento di questo standard sia ancora vigorosa, ma le discussioni degli ultimi giorni sono comunque destinate a lasciare strascichi a lungo.

