Heather Morgan, da riciclatrice milionaria di Bitcoin a... rapper dai gusti discutibili

Una delle controversie giudiziarie che più stanno tenendo banco in questi giorni nel mondo delle criptovalute è quella dell'hack del 2016 dell'exchange di Hong Kong Bitfinex, poiché proprio nell'ultima settimana si è tenuto il processo agli hacker ed ai riciclatori di denaro coinvolti nella truffa.

Aldilà dei dettagli giuridici e dei risvolti del processo, che vi risparmiamo, ha attirato molto l'attenzione la figura di Heather Morgan, una delle due riciclatrici di denaro coinvolte nella truffa, che nel 2016 si sarebbe occupata del riciclaggio di più di 25.000 Bitcoin rubati da degli hacker a Bitfinex, che è stato successivamente costretto a dichiarare bancarotta.

Morgan è stata arrestata nella giornata di ieri insieme Ilya Lichtenstein, l'altra riciclatrice al centro della truffa di Bitfinex, ed è apparsa di fronte al Dipartimento di Giustizia americano nelle scorse ore. Il caso, il primo grande processo legato alle criptovalute negli Stati Uniti d'America, ha attirato molto l'attenzione della stampa: nello specifico, il report della NBC Kevin Collier ha fatto alcune ricerche sul passato di Morgan, facendo una scoperta decisamente bizzarra.

Pare infatti che la donna, dopo aver guadagnato milioni di dollari dal riciclaggio dell'equivalente di 3,6 miliardi di Dollari in Bitcoin, si sia data al rap. Sì, avete capito bene: Heather Morgan pare aver utilizzato i proventi della truffa miliardaria per avviare la propria carriera da rapper con lo pseudonimo di Razzlekhan. Fino a poche ore fa, le canzoni di Morgan erano disponibili sul suo canale YouTube, ma purtroppo sembrano essere state cancellate in seguito al suo arresto.

In un video, riporta Engadget, Razzlekhan si definiva "il coccodrillo di Wall Street" e spiegava di utilizzare la sinestesia per comporre le sue canzoni, che "sembrano qualcosa a metà tra un trip di acidi e un delizioso incubo". La canzone più nota della donna è "Versace Bedouin", descritta da Morgan come un "inno rap per i disadattati e gli strambi [weirdos, in inglese]": tra i suoi versi troviamo le parole "Always be a GOAT, not a god damn sheep / Spirit of a revolutionary, power of a dictator / love to be contrary, but I'm fly like a gator".