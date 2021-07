Heineken annuncia il robot autonomo che usa l'IA per portare le birre

Immaginatevi di trovarvi in una località suggestiva in piena estate 2021, magari dinanzi a un televisore che trasmette una partita dell'Italia legata agli Europei. Avete voglia di un'altra birra, ma la vostra volontà di alzarvi per andare a prenderla, così come quella dei vostri amici, inizia a "vacillare". Ebbene, Heineken ha la soluzione.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget e The Washington Post, il noto produttore ha annunciato Beer Outdoor Transporter, un robot autonomo che fa uso dell'intelligenza artificiale per portare contemporaneamente fino a 12 lattine di birra. Il robot può potenzialmente seguirvi e dispone persino di una sua "personalità", come si può leggere sul portale ufficiale di Heineken.

Purtroppo, a quanto pare B.O.T. attualmente non è disponibile all'acquisto, in quanto "out of stock". Un vero peccato, dato che avrebbe potuto allietare più di qualche party nel corso dell'estate del 2021. Pensate, tra l'altro, che questo robot autonomo consentirebbe di rispettare tutte le normative del caso, in quanto si può restare comodamente "spaparanzati" senza doversi avvicinare a chi consegna le birre.

Qualcuno ha già paragonato Beer Outdoor Transporter (B.O.T.) a un "WALL-E" per adulti. Per il resto, chissà se in futuro ognuno di noi avrà realmente a disposizione un "aiutante" di questo tipo.