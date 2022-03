Heineken Silver è la prima birra del Metaverso da gustare su Decentraland

Mentre il 2021 è stato caratterizzato dal boom del mercato degli NFT, era ormai nell'aria che in questi primi mesi del nuovo anno i metaversi avrebbero decisamente preso la scena. Tra questi, oltre a The Sandbox, uno dei più conosciuti è Decentraland.

Se già avete avuto modo di scoprire come funziona il metaverso di Decentraland, vi basterà sapere che si tratta del primo progetto di Heineken in questo mondo. Un progetto particolare, che sarà aperto al pubblico indefinitamente, in cui degustare virtualmente la Heineken Silver e interagire con altri visitatori.

Tutto il processo di produzione sarà ricostruito nel dettaglio, dalla coltivazione del luppolo al lievito A, che diventa per l'occasione A-Pixel. Un'esperienza, quella di Heineken, unica nel suo genere. Il birrificio, inoltre, è stato disegnato con il contributo di J. Demsky, street artist di fama internazionale.

A questo proposito, proprio J. Demsky ha raccontato che "Come grande appassionato di Heineken, sono entusiasta di essere stato coinvolto in questo lancio così divertente ed esclusivo che porta in vita la versione virtuale di Heineken Silver in un modo davvero unico. Poter dare alle persone la possibilità di “assaggiare” una bevanda virtuale attraverso l’espressione artistica, utilizzando pixel e tecnologia, rispecchia perfettamente il tipo di arte che mi piace creare. Spero che le persone apprezzino la mia interpretazione virtuale del gusto di Heineken Silver".

Se avete già un account su Decentraland, vi basterà andare a questa pagina. Per saperne di più su questi nuovi mondi virtuali, suggeriamo di dare un'occhiata allo speciale su videogiochi, NFT e Metaversi a cura del nostro Francesco Fossetti.