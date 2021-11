Heinz ha creato un ketchup con dei pomodori coltivati su Marte

La scienza sta cercando di capire cosa (e come) coltivare su Marte per sfamare i futuri coloni del Pianeta Rosso, e nel frattempo alcuni scienziati stanno cercando di simulare le condizioni del suolo di Marte per studiare la crescita delle colture qui sulla Terra. Ed è così che arriviamo al ketchup "Marz Edition" di Heinz.

Gli astrobiologi dell'Aldrin Space Institute del Florida Tech, infatti, hanno coltivato con successo dei semi di pomodoro Heinz in terreno marziano simulato... e non è la prima volta che si sono fatte crescere delle piante nel suolo di Marte. Oltre a stabilire dei progressi per la coltivazione di colture sul Pianeta Rosso, questo nuovo traguardo è importante perché migliorerà la produzione alimentare in condizioni difficili qui sulla Terra.

Dopo due anni di esperimenti, "il team ha ottenuto con successo un raccolto di pomodori Heinz tenendo conto dei rigorosi standard di qualità e gusto per la creazione dell'iconico ketchup". Gli scienziati hanno lavorato in una serra conosciuta come la "Casa Rossa" al Florida Tech. Questa struttura simula la luce solare che arriva sulla superficie di Marte - grazie all'illuminazione a LED -, mentre il terreno è composto da regolite marziana simulata (sono già state progettate serre da utilizzare su Marte).

Inizialmente sono state coltivate 30 piante di pomodoro e, dopo un successo iniziale, ne sono state piantate altre 450. Le colture sono risultate rigogliose, tant'è che perfino l'azienda produttrice di salse ha creato un'edizione super limitata del suo ketchup "Marz Edition". Purtroppo il progetto è in fase di sperimentazione e la pietanza sarà provata soltanto da pochissimi fortunati all'interno di Heinz.