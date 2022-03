Helbiz Live sta arrivando: Serie B su Amazon Prime Video Channels dal 2 aprile

L’accordo tra Helbiz Media e Amazon per l’arrivo della Serie B su Prime Video Channels sta per prendere forma: a partire dal 2 aprile 2022 Helbiz Live sarà disponibile anche su Amazon Prime Video Channels per assistere al Campionato di Serie B fino alla stagione 2023/2024.

La partnership tra le due società è stata confermata ancora nel settembre 2021, ma solo a partire dal 2 aprile prossimo sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento extra a Helbiz Live tramite la sezione Channels per assistere alla Serie B e a tutti i contenuti sportivi e di intrattenimento che la piattaforma Helbiz Live offre.

Matteo Mammì, CEO di Helbiz Media, ha dichiarato: “In questi mesi abbiamo lavorato a stretto contatto con il team tecnico di Amazon per preparare al meglio lo sbarco di Helbiz Live nel sistema Amazon Prime Video ed esser certi di offrire ai nostri abbonati che sceglieranno di seguirci tramite Amazon Prime Video un servizio di altissimo livello. La partnership segna un passo molto importante per Helbiz Live, in quanto contribuisce ad una maggiore diffusione e distribuzione della nostra piattaforma, che si arricchisce continuamente di nuovi contenuti e sport internazionali, come il recentissimo accordo con la MLB per la trasmissione dei match del campionato di baseball numero uno al mondo. Come sempre, operiamo mettendoci dalla parte del cliente e un accordo come questo nasce proprio dall’esigenza di rendere il servizio di Helbiz Live ancora più facilmente fruibile ed acquistabile”.

A proposito di calcio in TV, DAZN e TIM stanno tentando un accordo con Sky per i diritti TV della Serie A.