Helbiz Live presenta l'abbonamento per seguire tutta la Serie B di calcio

Helbiz ha svelato il listino prezzi delle offerte che a partire dalla prossima stagione permetteranno di seguire 390 partite all'anno della Serie B fino al 2024. La piattaforma OTT sarà fruibile tramite smartphone, tablet, PC e smart tv.

Con Helbiz Live, Helbiz mixerà la visione del calcio a quella della micro mobilità attraverso la formula "Abbonamento + Cashback":

Helbiz Live mensile : 5,99 Euro con un cashback di 4 Euro per la micro mobilità;

: 5,99 Euro con un cashback di 4 Euro per la micro mobilità; Helbiz Live annuale : 49,99 Euro con un cashback di 30 Ero per la micromobilità;

: 49,99 Euro con un cashback di 30 Ero per la micromobilità; Helbiz Unlimited: 39,99 Euro per fruire di tutti i mezzi Helbiz e di Helbiz Live.

Le partite saranno trasmesse in Full HD a 1080p, ma il servizio sarà disponibile solo da Agosto 2021, poco prima del via alla nuova stagione. Gli utenti potranno utilizzare un login unico per tutte le piattaforme.

"Sono orgoglioso di lanciare questo nuovo progetto che lega intrattenimento e micro-mobilità in un connubio innovativo. Helbiz Live ha l’obiettivo di offrire maggiore valore ai clienti del sistema Helbiz e nello stesso tempo di attrarre nuovi utenti facendo scoprire i servizi di micro-mobilità che stanno cambiando il modo di muoversi nelle città. La nostra proposta di abbonamenti a servizi TV legati ad un Cashback con credito per la mobilità è un’idea che porterà grandi vantaggi ai nostri clienti. Inoltre, l’entusiasmo che Carolina Stramare ha mostrato per questo progetto, ci ha colpiti molto, tanto da non avere alcun dubbio nel volerla nella nostra squadra come conduttrice e volto di Helbiz Live. Credo fortemente in offerte “verticali” di contenuti (come il Campionato di Serie B) proposte ad un costo accessibile e con una fruizione facile ed immediata: sono convinto che l’evoluzione del mercato e dei consumi di intrattenimento passi per questa dinamica” ha affermato Matteo Mammì, CEO di Helbiz Media.

Tutti i dettagli saranno disponibili sul sito web dedicato di Helbiz Live.