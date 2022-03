Henry 'Box' Brown: lo schiavo che ottenne la libertà facendosi spedire in una scatola!

Gli anni del XIX secolo, negli USA, sono ancora caratterizzati da una persistente attività schiavile. In quei decenni, però stava nascendo anche un nuovo impiego in America: il servizio postale. Quest’ultimo non si limita a svolgere le finalità per cui è predisposto, ma diviene anche un mezzo per esprimere la propria opinione pubblicamente.

Se la tematica della schiavitù razziale vi incuriosisce, vi consigliamo caldamente di visionare la storia Solomon Northup e, se non sapete di cosa stiamo parlando, di dare un’occhiata alla nostra recensione di 12 anni schiavo.

Questa fitta rete d’informazione in movimento era una vera e propria gallina dalle uova d’oro per coloro che volevano eliminare il fenomeno della schiavitù: gli abolizionisti. Mentre gli stati meridionali facevano da sfondo alla carta volante che citava la disumanità dell’oppressione da parte dei nobili, altri bruciavano interi pacchi di posta proprio di quest’ultimi.

Il nascente servizio postale era finito al centro di un dibattito sulla libertà di parola, la censura e la riduzione della schiavitù. In mezzo a questo tumulto mediatico, emerge la storia di Henry “Box” Brown. Brown è nato in schiavitù e ha trascorso i suoi primi 35 anni come proprietà legale di un nobile della Virginia, avente una piantagione.

Nell’agosto del 1848 tornò a casa dal lavoro e scoprì che sua moglie e i loro tre figli erano stati venduti al ministro della Carolina del Nord. Stufo della vita da schiavo, pensava di fuggire verso uno stato libero, ma non sapeva proprio come fare… Intanto il servizio postale si evolveva e a farsi largo è una compagnia di spedizioni nota per la sua riservatezza: l’Adams Express.

Henry Brown decise di nascondersi all’interno di una scatola da spedire, gestita proprio dall’Adams Express e riuscì straordinariamente nell’impresa. Quando emerse dalla scatola, ecco perché il soprannome “Box”, esordì dinanzi membri del Comitato di Vigilanza di Philadelphia con un semplice “Come va, signori?”

La sua fuga lo ha reso un eroe popolare e trascorrerà il resto della sua vita a fare propaganda contro la schiavitù. A risultare come secondo vincitore, però, è il servizio postale: la “spedizione di Brown” divenne una pubblicità senza eguali, a indicare la potenza e la riservatezza della consegna della posta negli Stati Uniti. Niente a che vedere con la mancanza di privacy odierna, vi basti pensare che le app di terze parti possono leggere tutta la posta contenuta in Gmail.