Hermès, rimossi dallo store tutti i cinturini per Apple Watch: novità in arrivo?

Qualche giorno fa, sul web si è iniziata a spargere la voce secondo cui Apple sarebbe pronta a dire addio alle cover e cinturini in pelle, in un rapporto in cui si faceva riferimento alla possibile presentazione, nel corso dell’evento di domani, di un nuovo materiale.

Ora, proprio in vista del keynote Wonderlust, il partner di lunga data di Apple Hermès ha rimosso dal proprio store tutti i cinturini in pelle per Apple Watch, un chiaro sintomo di come siano in arrivo delle novità da questo fronte. Le due società collaborano da diversi anni, ma il possibile pensionamento dei cinturini in pelle da parte di Apple potrebbe portare alla fine della partnership di lunga data.

Sul web si parla da tempo delle nuove custodie per iPhone 15 “FineWoven” che dovrebbero prendere il posto proprio di quelle in pelle. Anche il leaker e giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, da diverse settimane si dice certo del fatto che Apple “abbandonerà la pelle anche sui cinturini di Apple Watch”, e questa notizia che arriva da Hermès non fa altro che confermare le deduzioni di molti.

Sul sito web di Apple però sono ancora disponibili gli Apple Watch Hermès Edition, ma la disponibilità è limitata e secondo i rumor Apple avrebbe iniziato ad offrire sconti fino al 90% ai dipendenti sui restanti modelli di Apple Watch Hermès.