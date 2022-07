Hernán Cortés: l'uomo che, da solo, mise in ginocchio il secolare Impero azteco

Hernán Cortés era un conquistador spagnolo, o conquistatore, ricordato soprattutto per aver conquistato l'impero azteco nel 1521 e aver rivendicato il Messico per la Spagna. Contribuì anche a colonizzare Cuba e divenne governatore della Nuova Spagna.

Cortés aveva sentito parlare degli Aztechi (conosciuti anche come Mexica) e sapeva che loro, e il loro leader Montezuma II, erano la forza primaria in Messico. Secondo Britannica, l'Impero azteco governò un'ampia fascia di quello che oggi è il Messico moderno e parti dell'America centrale durante il XV e il XVI secolo.

Gli Aztechi erano abili guerrieri, ingegneri, artigiani e agricoltori noti per aver creato una società fiorente che governava un amalgama circostante, spesso ostile, di vari nativi americani con lingue e culture diverse.

Anche i Mexica, però, hanno fatto parte quei piccoli gruppi che si contendevano a gomitate la Valle del Messico; infatti, si erano espansi in modo aggressivo durante il XV secolo conquistando i loro vicini. All'inizio, gli Aztechi avevano governato con l'aiuto di altre due città della regione, Texcoco e Tlacopan, una confederazione nota come la Triplice Alleanza. Alla fine, tuttavia, gli Aztechi arrivarono a dominare la Triplice Alleanza e governarono da soli.

Cortés arrivò nella grande capitale azteca di Tenochtitlán l'8 novembre nel 1519. Sebbene sia stato gentilmente ricevuto dall'imperatore azteco Montezuma, le intenzioni di Cortés erano meno benevole.

Tenochtitlan era il centro religioso e politico dell'Impero azteco. Nel cuore della città c'era il quartiere del tempio, noto come Hueteocalli per gli Aztechi. Questa imponente struttura, che incombeva sulla città circostante, era dedicata a due divinità azteche: Huitzilopochtli, il dio della guerra, e Tláloc, il dio della pioggia.

Díaz descrisse lo stupore che Tenochtitlan ispirava tra gli spagnoli al suo arrivo:

"Quando abbiamo contemplato tutto questo splendore in una volta, non sapevamo a malapena cosa pensare e dubitiamo che tutto ciò che abbiamo visto fosse reale. Una serie di grandi città si estendeva lungo le rive del lago, dalle quali ancora più grandi si innalzavano magnificamente al di sopra delle acque. Innumerevoli folle di canoe solcavano dappertutto intorno a noi; a distanze regolari passavamo continuamente su nuovi ponti, e davanti a noi giaceva la grande città del Messico in tutto il suo splendore".

Cortés entrò in città e all'inizio l'incontro tra i due leader, sebbene teso, fu pacifico. Montezuma diede al conquistador doni d' oro. Ma le cose sono cambiate rapidamente. Cortés prese in ostaggio Montezuma e saccheggiò la città. La Malinche ha aiutato Cortés a manipolare Montezuma e governare Tenochtitlán attraverso di lui.

L'esercito spagnolo ha aiutato a saccheggiare la città. Sebbene Cortés abbia ridotto in schiavitù gran parte della popolazione nativa, altri gruppi indigeni sono stati fondamentali per il suo successo. Tra loro c'era la gente di Tlaxcala, che lo aiutò a riorganizzarsi e prendere Tenochtitlán.

Questi formarono un'alleanza e Cortés ricevette diverse migliaia di guerrieri da aggiungere ai suoi ranghi. Mentre gli spagnoli avevano ancora armi superiori... cannoni, pistole, spade: le ulteriori conoscenze sugli stili di combattimento e le difese azteche fornite da Xicotencatl, oltre agli uomini aggiuntivi, hanno permesso a Cortés di accedere a una forza e un sapere incommensurabile.

Sapete che sono stati condotti degli studi sulla casa di Cortes, in Messico?

