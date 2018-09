Hero 7: la nuova videocamera di GoPro scoperta grazie ad un display pubblicitario

Capita spesso che un leak o un rumor anticipi l'uscita di un nuovo prodotto non ancora annunciato. Ma ciò che è successo con la nuova videocamera prodotta da GoPro è alquanto singolare: l'esistenza della Hero 7 è stata infatti rivelata da un display pubblicitario situato all'interno di uno dei negozi della compagnia.

In realtà questo leak, sebbene sia il più importante e soprattutto il più ufficiale, dato che proviene dalla stessa GoPro, non è il primo ad aver rivelato al mondo l'esistenza della Hero 7: alcune immagini spia che ritraevano la videocamera vennero postate qualche mese fa su Reddit, per poi essere rimosse in tempo record assieme all'intero post ed agli utenti che vi partecipavano, anche se il thread è ancora online.

Dalle immagini e dai trailer promozionali trasmessi dal display, si evince che le varianti disponibili saranno le seguenti: Black, Silver e White, anche se al momento non è chiaro quali siano le differenze tra le tre. L'unico dato certo, visibile dalle foto, è che la Black è equipaggiata con uno schermo frontale, probabilmente in bianco e nero, che servirà a dare agli utenti informazioni di natura tecnica come la carica residua e la quantità di memoria disponibile.

Design e fattezze, invece, sembrano riprendere quanto già visto con la Hero 6 lo scorso anno.