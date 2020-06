Hide The Pain Harold spiega come è diventato un meme senza volerlo

Come si fa a diventare accidentalmente un meme? Può sembrare una domanda banale, ma in realtà dietro può esserci una storia molto interessante. Questa è quella di Hide The Pain Harold.

In un video pubblicato sul canale YouTube ufficiale di BuzzFeed, Hide The Pain Harold, che in realtà si chiama András Arató e ha 75 anni, ha svelato di essere un ingegnere elettrico ungherese che un giorno ha accettato di posare per delle foto stock.

Per chi non lo sapesse, le immagini stock vengono utilizzate, spesso dietro pagamento, da coloro che necessitano di foto per pubblicità, articoli e molto altro. Per questo motivo, dopo aver posato per gli scatti, Arató ha affermato di aver effettuato qualche ricerca online, giusto per capire chi avesse scelto di utilizzare il suo volto. Durante la sua ricerca, l'uomo ha scoperto che le immagini erano state utilizzate per sponsorizzare prodotti di qualsiasi tipo, nonché per assumere personale.

Fin qui tutto bene, ma Arató ha voluto ripetere la ricerca qualche mese dopo, in modo da capire quanto quelle immagini stock stessero facendo il giro il mondo. Tuttavia, in quel momento l'ingegnere si è reso conto di essere diventato un meme. All'inizio Arató non sapeva come reagire, in quanto purtroppo erano in molti a "prenderlo in giro" (quando andava bene).

L'ingegnere ha dichiarato che, per un momento, aveva intenzione di far rimuovere tutte le immagini, salvo poi comprendere che non si poteva fare. Tuttavia, dopo diversi anni, Arató ha voluto provare a sistemare la situazione rivelando la sua identità su un social network russo. Questo ha causato un po' di "confusione" sul Web, in quanto alcuni pensavano che non si trattasse di una persona reale.

In seguito "all'uscita allo scoperto" dell'ingegnere, molti utenti hanno iniziato a vedere in modo diverso quel meme e Arató ha affermato che le persone ora lo fermano per strada e che, alla fine, questa situazione è riuscita a portargli diverse nuove opportunità. Ad esempio, l'ingegnere (che ora ha accettato la figura di Harold The Pain) ha collaborato con Coca Cola per un commercial, ha un manager e sta addirittura pianificando di fare un film.

Se ve lo state chiedendo, sì: ha una pagina su Wikipedia in inglese.