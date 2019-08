Hiroshima, oggi il 74esimo anniversario della bomba atomica

Si celebra oggi, in Giappone, il 74esimo anniversario dal lancio della bomba atomica su Hiroshima da parte del bombardiere americano B29 battezzato "Enola Gay". Nella nazione sono cominciate alle 8:15 le celebrazioni, con i classici rintocchi delle campane ed un minuto di silenzio osservato in tutto il paese.

Come da tradizione, il sindaco di Hiroshima, Kazumi Matsui, ha tenuto un discorso di commemorazione ed ha invitato i leader di tutto il mondo a raggiungere un nuovo accordo per favorire il processo di pace ed escluda le armi atomiche. Il primo cittadino ha anche invitato il governo centrale a firmare un trattato che proibisca gli ordigni nucleari in tutta la nazione. "Chiedo al governo dell'unico paese che ha avuto l'esperienza delle armi nucleari in tempo di guerra di rispondere alla richiesta degli hibakusha di vedere ratificato il Trattato sulla messa al bando delle armi nucleari. Esorto i leader giapponesi a dimostrare il pacifismo sancito dalla nostra Costituzione facendo questo passo verso un mondo privo di armi nucleari", ha affermato il sindaco in uno stralcio del discorso riportato dal Messaggero.

Il Giappone, al pari di Stati Uniti e Russia infatti non ha firmato l'intesa di Luglio 2017, ratificata da 122 governi. La decisione è stata a lungo contestata dai sopravvissuti alla tragedia nucleare, gli "Hibakusha" che attualmente sono meni di 146mila con un'età media di 82 anni.

La bomba atomica sganciata dagli Stati Uniti provocò la morte di 140mila persone e fu seguita, tre giorni dopo, da un ordigno su Nagasaki, che uccise 74.000 cittadini.