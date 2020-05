Hisense annuncia il lancio del Laser TV 100L5F da 100 pollici 4K Ultra HD

Hisense annuncia il lancio del nuovo Laser TV 100L5F, progettato per offrire un'area di proiezione fino a 100 pollici, pari a 2,5 metri di diagonale. Rispetto ai proiettori tradizionali le differenze sono tante: il nuovo Laser TV infatti utilizza un'ottica a tiro corto, che gli permette di raggiungere i 100 pollici a poca distanza dalla parete.

Nel comunicato stampa diffuso quest'oggi, il produttore ha osservato che basta posizionarlo ad appena 19 centimetri dall'area di visione, e non è necessario nè fissarlo alla parete, tanto meno al soffitto. Un altro aspetto interessante è rappresentato dal fatto che non necessita di lunghi cavi di collegamento.

Basato sulla tecnologia laser DLP, il Laser TV rende le immagini nitide ed i colori brillanti, e grazie alla sorgente luminosa è in grado di ridurre al minimo la dispersione. In termini di durata, Hisense ne comunica più di 25.000 ore.

Confermato anche il supporto alla risoluzione 4K Ultra HD per un totale di 8,3 milioni di pixel, che permettono di godere a pieno di tutti i dettagli presenti sulle scene anche su superfici ampie. E' compatibile anche con lo standard HDR, ed integra un sistema che analizza ogni immagine e la ottimizza attraverso una sequenza di regolazione su ogni singolo frame, tarando luminosità, saturazione e contrasto.

Il comparto audio è composto da uno speaker da 30 Watt, con supporto nativo allo standard Doby Atmos. A livello software troviamo anche l'integrazione della piattaforma VIDAA che lo rende praticamente uguale ad una console per l'intrattenimento domestico, su cui è possibile accedere a servizi di streaming come Netflix, YouTube e Prime Video. E' possibile anche guardare la programmazione tv tradizionale attraverso il sintonizzatore per il digitale terrestre e la certificazione Tivùsat 4K ed R2.

E' garantita anche la protezione attiva per gli occhi, il che vuol dire che se una persona si avvicina alla sorgente luminosa, il fascio di luce passa automaticamente al nero.

L'arrivo nei negozi è previsto al prezzo di 3.999 Dollari. Con l'aggiunta dello schermo invece passa a 5.999 Euro.