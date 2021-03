Hisense, arriva in Italia la prima soundbar per l'Home Entertainment

Se al CES 2021 Hisense aveva stupito con la sua nuova tecnologia TriChroma Laser con il 107% di spazio colore BT.2020, quello che vi mostriamo oggi è un complemento essenziale per un'esperienza di Home Cinema a 360 gradi.

Parliamo della Hisense HS214, prima splendida soundbar dell'azienda che punta a migliorare la nostra esperienza audiovisiva con un prodotto all-in-one dal design molto gradevole e dotato di tutto il necessario per un ascolto ottimale.

Completo di speaker, subwoofer e amplificatore integrato, HS214 promette un suono potente, avvolgente ma anche chiaro, pur rimanendo all'interno di un device unico e non ingombrante.

La Hisense HS214 è una soundbar 2.1 con una potenza di 80W e offre tre preset di ascolto: Movie, News e Music, ognuna finemente studiata per garantire il massimo dell'esperienza nell'ambito per il quale è sviluppata.

Riguardo la connettività, HS214 permette il pairing tramite Bluetooth per collegare dispositivi wireless come cellulari o computer compatibili, oltre alla connessione cablata tramite ingresso jack da 3,5 mm, coassiale, ottica e porte USB. Immancabile infine il supporto alla tecnologia HDMI ARC, per il collegamento alla TV mediante l'utilizzo di un singolo cavo HDMI per l'audio ad alta risoluzione.

Per quanto riguarda la disponibilità, la soundbar Hisense HS214 è già acquistabile sul territorio italiano al prezzo consigliato al pubblico di 119 Euro.