Hisense, arrivano in Italia i nuovi TV ULED ed Ultra HD: prezzi e disponibilità

Hisense annuncia oggi il lancio in Italia dei nuovi televisori ULED U8 ed U7 ed Ultra HD 4K A75, A73 e A71, che sono stati presentati ad inizio anno al CES di Las Vegas e saranno disponibili nel nostro paese in vari tagli di memoria.

Partendo dalla serie ULED, che rappresenta l'offerta top di gamma, gli utenti potranno scegliere tra i modelli con 65 e 55 pollici. Il pannello 4K ULED è dotato della tecnologia Quantum Dot, basato sul processore Hi-View che garantisce un miglioramento delle prestazioni del 34% rispetto al modello precedente. Presente anche il Full Array Local Dimming che come noto controlla la retroilluminazione in modo indipendente per ciascun LED. Garantito anche il supporto agli standard visivi di nuova generazione, tra cui l'HDR 10+ ed il Dolby Vision HDR, a cui si aggiunge anche il sistema di Upscaling Ultra HD basato sull'intelligenza artificiale. Ovviamente presente anche il Dolby Atmos, mentre sulla serie U8 troviamo l'impianto JBL.

Di seguito il listino prezzi della serie ULED:

U8 65” - 1499 euro

U8 55” - 999 euro

U7 65” - 1199 euro

U7 55” - 899 euro

Arrivano in Italia anche le tre serie UHD A75, A73 e A71, dotate delle nuove tecnologie audio DTS Virtual: X e DTS Studio Sound, in grado di garantire un'esperienza di visione ed intrattenimento a 360°. L'A75 è dotato della tecnologia HDR e dell'Upscaler HDR, a cui si aggiunge l'ampia gamma cromatica grazie al wide color garmut. Il listino prezzi è composto in questo modo:

A75 - a partire da 499 euro

A73 - a partire da 449 euro

A71 - a partire da 379 euro

Su tutti i televisori è presente il sistema operativo VIDAA U4.0, in grado di interagire con i tasti dedicati ai principali servizi di streaming Netflix, Rakuten, YouTube e Chili, a cui si aggiunge TimVision ed in esclusiva per il mercato italiano RaiPlay (sulle serie A75, A73 e A71 75”/70”).

Sempre a livello software, è presente il pieno supporto all'assistente digitale Amazon Alexa ed ai comandi vocali attraverso l'app per smartphone RemoteNow. Ovviamente, tutti i TV sono sia certificati Tivùsat che per il digitale terrestre attraverso la tessera R2.