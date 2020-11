Hisense Black Friday: sconti importanti sulla lineup di TV 2020

Le offerte del Black Friday si moltiplicano di ora in ora in questo periodo. D'altronde, mancano pochi giorni all'atteso Venerdì nero, alla giornata del 27 novembre 2020. Quest'anno molte aziende hanno deciso di anticipare l'annuncio delle loro promozioni. Dopo TCL e i suoi smartphone, arrivano ora Hisense e i suoi televisori.

Infatti, l'azienda cinese ha annunciato che sono già attivi diversi sconti relativi alla lineup 2020. Questi ultimi saranno validi fino alle ore 23:59 del 30 novembre 2020, quindi ci sono ancora alcuni giorni per valutare l'eventuale acquisto. In realtà non ci sono solamente televisori in offerta, dato che Hisense propone sconti anche su altri prodotti, dalle lavatrici ai frigoriferi, passando per forni e piani cottura a induzione. In questa sede ci soffermeremo sui principali sconti lato televisori, ma se siete interessati anche alle altre offerte potete approfondirle tramite l'apposita pagina di Amazon.

TV Hisense in offerta per il Black Friday 2020

In ogni caso, di seguito trovate una selezione delle offerte lato TV.

Hisense 65U71QF Smart TV ULED 4K 65" Quantum Dot HDR10+ Dolby Atmos Alexa : 999,99 euro (al posto di 1199 euro, sconto di 199,01 euro);

: 999,99 euro (al posto di 1199 euro, sconto di 199,01 euro); Hisense 50U71QF Smart TV ULED 4K 50" Quantum Dot HDR10+ Dolby Atmos Alexa : 599,99 euro (in precedenza veniva venduto a 799 euro, risparmio pari a 199,01 euro);

: 599,99 euro (in precedenza veniva venduto a 799 euro, risparmio pari a 199,01 euro); Hisense 32AE5000F TV LED HD 32": 159,99 euro (al posto di 219 euro, sconto di 59,01 euro).

In parole povere, ci sono in sconto televisori appartenenti a diverse fasce di prezzo. Tra l'altro, i prodotti citati sono delle esclusive Amazon. Insomma, le promozioni relative al Black Friday di Hisense potrebbero risultare interessanti per un certo tipo di utente.



Da notare inoltre il fatto che c'è anche un'iniziativa "Cash Back". Infatti, si può ottenere un rimborso fino a 100 euro registrando il proprio acquisto. Per tutti i dettagli del caso, vi rimandiamo al sito ufficiale di Hisense.