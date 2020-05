Hisense E75 ufficiale: TV da gaming 4K 120Hz con VRR e gaming in streaming

Hisense ha annunciato ufficialmente il televisore da gaming Hisense E75. Si tratta di un modello interessante, dato che mira a soddisfare le esigenze dei videogiocatori.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e Sparrows News, Hisense E75 è stato presentato in Cina, dove viene venduto a un prezzo di 3999 yuan (circa 520 euro al cambio attuale) per quanto riguarda il modello da 55 pollici, mentre la variante da 65 pollici costa 5499 yuan (circa 715 euro).

Hisense E75 dispone di un pannello 4K a 120 Hz e supporto all'HDR 10. Un'altra specifica interessante è il supporto al VRR (Variable Refresh Rate), ovvero la frequenza di aggiornamento variabile che consente di eliminare tearing e stuttering. Possiamo quasi definirla come una tecnologia simile a NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync, utilizzate in campo PC. Per maggiori dettagli su questa funzionalità, vi rimandiamo alla nostra guida all'acquisto del TV 4K per PS5 e Xbox Series X.

Oltre a questo, il televisore Hisense E75 integra la tecnologia di compensazione del moto MEMC, in grado di migliorare la resa dei soggetti in movimento. Inoltre, si arriva a una copertura dello spazio colore BT.709 pari al 130% e ci sono svariate funzionalità interessanti, dalla luminosità automatica del pannello all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per migliorare la qualità visiva.

Per il resto, troviamo un processore quad-core, una GPU Mali G52, 3GB di RAM e 64GB di memoria interna. Non manca il supporto a Dolby MS12/DTS HD, Dolby Virtual X e Wi-Fi dual band. Hisense E75 consente di accedere a Tencent Cloud Games, un servizio di gaming in streaming. Tra i titoli supportati, troviamo NBA2K Online e FIFA Online 4 (un capitolo pubblicato originariamente in Corea del Sud).