Hisense: le foto dello stand all'IFA di Berlino con i nuovi TV 8K

Dopo la conclusione della tre giorni di conferenze, i principali produttori presenti all'IFA di Berlino stanno dando spazio ai visitatori e giornalisti. E' il caso di Hisense, che in un ampio spazio presente nello showfloor della fiera berlinese sta mostrando le novità annunciate sul palco qualche giorno fa.

Il piatto forte del keynote Hisense è senza dubbio stato l'8K. La nuova risoluzione, in generale, è stata centrale nelle presentazioni di vari produttori, e l'IFA di quest'anno ha a tutti gli effetti aperto le porte ai primi prodotti consumer. Hisense, ad esempio, ha mostrato il primo TV 8K da 85 pollici, ma anche i nuovi TV della gamma Dual Cell OLED 8K, che sono mostrati proprio nelle fotografie presenti in calce alla notizia.

In una delle esposizioni, il popolare produttore pone anche l'accento sull'integrazione con Google Assistant, ormai sempre più centrale in più prodotti in quanto consente, al pari di Alexa e Siri, di accedere rapidamente ai vari contenuti semplicemente usando la voce, complice anche la crescente popolarità degli smart speaker e simili che ormai sono entrati nella collettività ed in sempre più case anche in Italia.

Le fotografie che trovate alla fine della notizia sono state scattate a Berlino dal caporedattore dell'area tech Alessio Ferraiuolo.