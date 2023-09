Hisense, all'IFA 2023 i nuovi proiettori a tiro ultra corto 'Laser TV'

Durante la kermesse berlinese, Hisense ha presentato la sua nuova gamma ULED ma è andata anche oltre, svelando i suoi ultimi innesti nel segmento "Laser TV", vale a dire gli apprezzati proiettori a tiro corto e ultra-corto di nuova generazione.

Raccogliendo il feedback dei prodotti precedenti, la nuova serie puntella e migliora ulteriormente l'offerta in questo settore, pensato per chi ama le diagonali più abbondanti e per chi preferisce che i raggi luminosi viaggino nella direzione opposta rispetto ai propri occhi.

Molto interessanti i nuovi Laser TV L9H e Laser Cinema PX3-PRO 4K, ma anche il più tradizionale Smart Mini C1 e, in edizione limitata, il Laser TV 8K 120LX con Edge Blending Display.

Il nuovo L9H TriChroma promette colori realistici e una visione coinvolgente, grazie a una eccezionale luminosità di picco da 3.000 lumen e lo "schermo" è in grado di bloccare fino all'85% della luce per garantire una visione limpida e chiara a ogni ora del giorno.

Molto interessanti la funzione Smooth Motion e la Filmmaker mode, ma anche le tecnologie dedicate al gaming, tra cui l'ALLM per ridurre l'input lag quando si gioca su console.

A corredo ovviamente tutte le funzionalità smart del sistema VIDAA Smart, la connettività tramite Wifi, Bluetooth e Airplay 2.

Il LaserCinema PX3-Pro, è un proiettore a ottica ultra corta con risoluzione 4K e in grado di generare una proiezione di 120 pollici da una distanza di appena 35 centimetri. Dotato di TriChroma Laser Engine, permette di proiettare da 90 a 130 pollici in totale.

Il piccolo Laser Mini Projector C1 è invece un centro d'intrattenimento tutto in uno. È certificato Dolby Vision HDR e Dolby Atmos, grazie anche alla presenza degli speaker JBL da 20W integrati. e del sistema Smart TV VIDAA con le più popolari app per l'intrattenimento.

L'osservato speciale, però, resta il TV Laser 8K 120LX in edizione limitata, con tecnologia TriChroma Triple-Laser Light Engine, obiettivo con supporto 8K e tecnologia Edge Blending Display per personalizzare le dimensioni del display "fondendo" in una sola proiezione l'immagine di più Laser TV compatibili.