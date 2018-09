Hisense lancerà presto un TV 4K OLED low cost: tutti i dettagli da IFA 2018

Il mercato dei televisori OLED è ancora ad appannaggio di pochi, visti i costi elevati dei prodotti in questione. Tuttavia, la società cinese Hisense vuole rendere questa tecnologia alla portata di tutti, iniziando con il nuovo prodotto che verrà lanciato nei prossimi mesi. Vediamo assieme il tutto dettagliatamente.

In particolare, il colosso cinese, il primo produttore di televisioni nel suo Paese d'origine, ha già dimostrato in passato di essere in grado di contenere i costi di produzione, garantendo prezzi inferiori alla concorrenza. Ebbene, il nuovo televisore 4K OLED è stato recentemente mostrato nel corso dell'edizione 2018 dell'IFA di Berlino.

All'inizio dell'anno, il prodotto in questione aveva visto una breve presentazione nel corso del CES 2018, che era però passata in sordina. Ora, però, Hisense sta iniziando a fare sul serio, confermando che esso sarà presto venduto in Australia, probabilmente nel Q4 2018.

Tuttavia, i clienti europei non dovrebbero attendere troppo a lungo, visto che la nuova Hisense OLED TV è pronta per il lancio nel Regno Unito nel primo trimestre del 2019, se non prima. Per quanto riguarda i prezzi, i colleghi di WhatHifi hanno contattato Hisense in merito, con la società cinese che avrebbe confermato di voler puntare sul mercato entry-level, con il maggior competitor che sarà probabilmente l'OLED di Toshiba da 55 pollici, venduto a circa 1300 sterline nel Regno Unito (circa 1450 euro al cambio attuale). Staremo a vedere.