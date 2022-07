Hisense lancia Campioni del rimborso: in palio anche un viaggio in Qatar

Non ci sono solamente gli sconti di MediaWorld su modelli Sony in ambito di televisori in questa seconda metà di luglio 2022. Infatti, Hisense ha deciso di lanciare l'iniziativa Campioni del rimborso, che tra l'altro vede coinvolte anche altre tipologie di prodotti e mette in palio alcun premi.

Più precisamente, l'iniziativa iniziata il 20 luglio 2022 e con termine fissato per il 15 settembre 2022 permette di ottenere, in seguito all'acquisto e alla registrazione di un prodotto idoneo tramite il portale ufficiale di Hisense, un rimborso fino a 300 euro. Stando a quanto si legge sul sito Web del noto brand, quest'ultimo verrà versato "direttamente sul [...] conto corrente entro 45 giorni lavorativi dall'email di convalida".

Inoltre, c'è il 5% di extra rimborso "se i prodotti Hisense acquistati sono almeno due, anche di diverse categorie". Da non dimenticare, infine, la partecipazione all'estrazione per vincere un viaggio in Qatar per due persone. Insomma, Hisense sta fornendo diverse possibilità mediante l'iniziativa promozionale Campioni del rimborso.

Tra le categorie di prodotti coinvolte troviamo Laser TV, TV, Frigoriferi, Lavatrici ed elettrodomestici da Incasso. In ogni caso, per tutti i dettagli del caso sull'iniziativa (vi consigliamo, come sempre, di informarvi per bene anche tramite termini e condizioni, se siete interessati), potete fare riferimento al sito Web ufficiale di Hisense.