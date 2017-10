HiSense lancia la TV 4K laser da 100 pollici: disponibile a 9.999 Dollari

HiSense ha da poco annunciato il nuovo, che è già disponibile per l’acquisto a. Si tratta di un modello simile alannunciato al CES di Las Vegas ad inizio anno, che aveva un prezzo di 13.000 Dollari.

C’è però una differenza sostanziale, perchè il modello annunciato oggi non include il supporto HDR, che spiega il prezzo più basso di 4.000 Dollari.

La TV, super sottile, utilizza un proiettore a focale corta per proiettare otto milioni di pixel sullo schermo da 100 pollici prodotto da Screen Innovations. Il proiettore utilizza anche una sorgente laser a luce proprietaria da 3.000 lumen che, secondo l’azienda la rende utilizzabile in qualsiasi condizione di luminosità ambientale ed in qualsiasi momento della giornata.

La fonte di luce ha una durata di 20.000 ore, il che vuol dire che almeno nell’immediato non si noteranno cali di qualità o luminosità.

A livello di suono, il televisore è dotato di un sistema di altoparlanti 2.1 da 110 watt, prodotti da Harman Kardon, tra cui un subwoofer wireless e due altoparlante laterali. A livello software è presente un decoder ed un’interfaccia Smart TV su cui sono preinstallate YouTube, Netflix, Amazon Video e Pandora.