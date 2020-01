Hisense lancia il primo TV a doppia modulazione H65U9X Dual Cell ULED

Al CES 2020 di Las Vegas Hisense ha annunciato il lancio sul mercato dell'H65U9X, il primo televisore "Dual Cell" a doppia modulazione, che era stato mostrato lo scorso anno sempre alla fiera del Nevada e che è pronto ad arrivare nei negozi.

A livello tecnico troviamo un doppio pannello LCD: l'esterno provvisto di Quantum Dot e l'interno Full HD monocromatico. Questa particolare configurazione permette al TV di sfruttare lo schermo interno per regolare la retroilluminazione, consentendo a quello monocromatico di fare da otturatore per realizzare un sistema di local dimming che secondo Hisense sarebbe da 2 milioni di zone.

Nelle slide mostrate lo scorso anno il produttore parlava anche di una copertura della gamma colore DCI-P3 del 100%, mentre il refresh rate sarebbe da 100 Hz con picco di luminosità di 1.500 cd/m2 - nits. Fronte software è garantito il supporto HDR ai formati HLG, Dolby Vision, HDR10 ed HDR10, mentre per quanto riguarda l'audio è supportato il Dolby Atmos.

L'Hisense H65U9X si baserà sulla piattaforma Smart TV VidaaU, che è compatibile con le principali piattaforme di streaming come Netflix e YouTube, accessibili tramite i tasti presenti sul telecomando. Sul prezzo non sono state diffuse informazioni, tanto meno sulla data di disponibilità e l'eventuale lancio in Italia.