Hisense O8B: TV OLED 4K HDR a un prezzo mai visto, da giugno in Italia

Hisense presenta oggi l'O8B, il nuovo TV OLED 4K HDR da 55 pollici che garantisce massima qualità dell'immagine grazie alla tecnologia OLED su cui si basa, che come abbiamo avuto modo di raccontarvi è in grado di assicurare una qualità senza compromessi con neri "assoluti" e colori precisi, vividi e brillanti.

E' proprio questo il punto forte dell'offerta Hisense, che porta sul mercato un TV OLED al prezzo di listino più basso tra quelli visti fin'ora in Italia.

Hisense O8B da 55 pollici sarà infatti disponibile da metà giugno al prezzo di lancio di 1.399 Euro, che lo rende accessibile per molti e conveniente rispetto alla concorrenza. Per fare un confronto, l'entry level OLED di LG, il B9, supera i 2.000 Euro di prezzo di listino, ma in passato varie catene di distribuzione d'elettronica del nostro paese hanno proposto sconti fino anche a 949 Euro per il suo predecessore.

Hisense O8B si basa sulla piattaforma smart Vidaa U3.0 AI che, oltre ad essere compatibile con Amazon Alexa, può contare su una completa dotazione di app di streaming tra cui TIMVision, ChiliTV, Infinity, YouTube, Netflix, DAZN e Prime Video. Inoltre, Vidaa U3.0 offre grande rapidità di accesso, funzionalità di ricerca, consigli personalizzati, ma anche la possibilità di usare lo smartphone come telecomando tramite RemoteNOW e l’utile funzione di riconoscimento delle scene, che ottimizza i parametri sonori e di immagine in modo automatico, per fornire la migliore esperienza audiovisiva possibile.

Confermato anche il supporto al Dolby Atmos, la tecnologia di codifica che garantisce un forte senso di coinvolgimento e grandi emozioni.