Hisense porta in Italia i nuovi TV QLED, ULED ed OLED e i Laser TV da 88 e 120'

Hisense annuncia oggi l'arrivo di quattro nuove serie di TV in Italia, basati sulle tecnologie OLED, ULED e QLED. Partendo dagli OLED, arriva nei negozi la linea A9G nelle dimensioni da 55 a 65 pollici, con supporto alle tecnologie HDR10+ e Dolby Vision, a cui si aggiunge il pannello a 120Hz.

Per quanto riguarda la serie 2021 ULED 4K, invece, gli utenti troveranno i tagli da 55 e 65 pollici ed anche in questo caso basati sulla risoluzione 4 con pannello Quantum Dot IPS 120Hz da 1000 nits, compatibilità Dolby Vision, HDR 10+ ed HLG, a cui si aggiunge un comparto audio 2.1.2 da 60W con subwoofer integrato.

Le serie QLED A7GQ ed Q78GQ comprendono non solo i tagli da 55 e 65 pollici, ma anche da 50, 43 e 75 pollici. La serie E78GQ invece arriva in versione da 50 e 55 pollici ed è buona sia per il gaming che per l'intrattenimento. A livello tecnico troviamo il supporto HDMI 2., la modalità Gaming ed il pannello Quantum Dot compatibile con HDR 10+, HLG e Dolby Vision.

Di seguito i prezzi italiani:

OLED:

A9G 65” - 1.999 euro

A9G 55” - 1.399 euro

ULED:

U8GQ 65” - 1.399 euro

U8GQ 55” - 1.199 euro



QLED:

A7GQ 75” - 1.399 euro

A7GQ 65” - 999 euro

A7GQ 55” - 799 euro

A7GQ 50” - 699 euro

A7GQ 43” - 599 euro

E78GQ:

E78GQ 50” - 599 euro

E78GQ 55” - 699 euro

Arrivano in Italia anche i nuovi Laser TV da 88 e 120 pollici, entrambi 4K HDR, dotati di Dolby Atmos e con risoluzione 4K Ultra HD oltre che con durata della sorgente luminosa di oltre 25mila Euro. Il Laser TV da 88 pollici è in grado di raggiungere una diagonale massima a 20,8 cm di distanza dallo schermo, ed offre una luminosità di 2150 lumen. Inclusa anche la certificazione Tivùsat 4K, oltre che la possibilità di registrare via USB. La sezione sonora è contraddistinta dal sistema Dolby Atmos e la tecnologia Sonic Panel.

Il Laser TV da 120 pollici invece raggiunge le dimensioni da 120 pollici a 35cm dallo schermo o parete. Presente il supporto HDR 10 / HLG, la certificazione TUV Rheinland ed un sistema audio da 30W con Dolby Atmos. La luminosità massima raggiunta è di 2700 lumen.

Il modello da 88 pollici ha un prezzo di 4999 Euro, mentre quello da 120 pollici costa 4999 Euro: Hisense offre anche il servizio d'installazione gratuita ai propri clienti.