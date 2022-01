Hisense presenta al CES 2022 il primo Laser TV 8K al mondo

Nel corso della conferenza tenuta al CES 2022, Hisense ha svelato molte delle tecnologie con cui entreremo in contatto nel corso dell'anno appena iniziato. Tra le novità più interessanti mostrate da Liu Xianrong c'è anche il primo Laser TV 8K al mondo.

Rispetto al Laser TV dello scorso anno (qui trovate la nostra recensione dello Hisense Laser TV), la risoluzione passa dai 1080p per arrivare fino all'8K, in modo tale da offrire una resa più realistica e maggiori dettagli.

Non sono state diffuse molte informazioni sulla data di lancio, tanto meno sul prezzo di questo prodotto, ma il Vice President of Marketing di Hisense America, David VanderWaal, nel corso della conferenza a sottolineato che durante l'anno appena iniziato l'azienda continuerà nel suo percorso di crescita per consolidare ulteriormente la propria posizione di leader di mercato, con soluzioni avanzate in grado di rendere migliore, semplice e comoda la vita di centinaia di milioni di consumatori.

"La tecnologia può cambiare la vita. Per questo Hisense si impegna costantemente a fornire prodotti di alta qualità, che superano le aspettative dei consumatori", ha dichiarato Douglas Kern, Senior Director of Marketing di Hisense USA.

Non appena arriveranno nuove informazioni sulla data di lancio ed il prezzo del Laser TV 8K di Hisense, provvederemo ad aggiornare la notizia.