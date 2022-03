HiSense presenta i nuovi Laser TV LG9 4K UHD da 100 e 120 pollici: si parte da 5000 Euro

Hisense annuncia oggi l’ampliamento delle soluzioni di proiezione a tiro corto della propria linea con la serie L9G, della nuova linea TriChroma laser TV 4K. I nuovi modelli sono disponibili nelle versioni da 100 e 120 pollici e riprendono quella che è la filosofia delle altre varianti.

Il design, come si può vedere dalle immagini presenti in calce, è caratterizzato da una scocca riprogettava ed ispirata alle moderne architetture.

A livello tecnico, l’ottica ultra corta del Laser TV 4K permette di posizionarli in qualsiasi modo: frontalmente, posteriormente, sul soffitto o altrove, visto che bastano meno di 30 centimetri per poter godere di una superficie visiva di 100 o 120 pollici, a seconda del modello scelto.

Il sistema di proiezione è a triplo laser RGB con matrice 4K DLP, a cui si aggiunge la tecnologia Premium X-Fusion che permette di generare le sorgenti luminose RGB in modo indipendente e con una maggiore copertura degli spazi di colore. La serie L95 di HiSense raggiunge il 107% dello standard BT..2020 ed il 151% dello standard DCI-P3, con luminosità di 3000 ANSI Lumen che si trasformano in 420 bit con schermo ALR Daylight. I Laser TV 4K Ultra HD L9G sono in grado di sfruttare al meglio gli 8 milioni di pixel, ma integra anche la tecnologia MEMC ed il sistema Smooth Motion.

A livello audio, troviamo due speaker da 20W con certificazione Dolby Atmos. Il 100L9B12 da 100 pollici ha un prezzo di 4999 Euro, mentre il 120L9A12 di 5499 Euro.

In occasione del CES 2022 di Las Vegas, HiSense aveva presentato il primo Laser TV 8K al mondo.