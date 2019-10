Hisense presenta la linea di TV B7: il modello da 55 pollici 4K HDR a 369 Euro

Hisense presenta oggi la nuova linea di TV B7, pensata per soddisfare le esigenze di tutti, grazie a prezzi accessibili e specifiche tecniche importanti. La famiglia B7 è stata studiata per ottimizzare l'equilibrio tra estetica, qualità, versatilità. Sul mercato arriveranno modello tra 43 e 75 pollici, tutti dotati di pannelli 4K HDR.

La B7100 si rivolge a coloro che cercano un TV completo di tutto e ricco di funzionalità, ad un prezzo non superiore ai 579 Euro. Nei negozi gli utenti troveranno tagli da 43'', 50'', 55'' e 65'' e sono accomunati da un design slim, pannello 4K HDR, compatibilità con l'audio Dolby e DTS e resa cromatica naturale grazie al Precision Colour e le tecnologie di miglioramento dell'immagine come il Super Contrast e Motion Picture Enhancer.

La serie B7300 è pressochè identica, ad eccezione dello stand.

Diversa invece la linea B7500, che arriverà nei modelli da 43’’, 50’’, 55’’, 65’’ e 75’’ e si contraddistingue per un look tipico dei modelli di fascia alta. I prezzi variano da 369 a 1.099 Euro, rispettivamente per il taglio più piccolo e più grande. A fianco del pannello 4K sono anche presenti funzionalità di upscaling ed un parco connessioni comprensivo di 2 porte USB, 3 HDMI (che diventano 4 nel modello da 75 pollici) e la tecnologia Wide Color Gamut, Dolby Vision, DTS Studio Stand ed il supporto all'audio Bluetooth.

E' comune su tutti i modelli la piattaforma VIDAA U 3.0 AI, che include tante applicazioni tra cui Netflix, Prime Video, YouTube, Dazn e TIM. Inoltre, la certificazione Tivùsat permette anche di accedere a 114 canali in 4K.