Hisense presenta i nuovi Laser TV TriChroma con 107% dello spazio colore BT.2020

Nel corso della conferenza tenuta questa mattina al CES 2021 di Las Vegas, Hisense ha annunciato la nuova lineup di Laser TV della gamma TriChroma, attraverso cui mira a "ricollegare le persone con la nuova normalità" che abbiamo conosciuto nell'ultimo anno.

La tecnologia TriChroma, come spiegato dal Chief Chientist di Hisense Liu Xianrong, utilizza tre laser separati per fornire agli utenti colori più puri. Tutto ciò si traduce in un miglioramento del 128% per i colori RGB, ma anche in una luminosità del 20% più elevata a 430 nit, superiore a quella dei TV tradizionali. Inoltre a livello tecnico la lineup TriChroma Laser TV è in grado di offrire una copertura del 107% dello spazio colore BT.2020 e del 151% per il DCI-P3.

Come affermato da Hisense, i nuovi modelli di Laser TV sono in grado di offrire immagini ad una diagonale da 75 o 100 pollici in Ultra HD.

Hisense non ha diffuso molte informazioni in merito al prezzo e la possibile data di lancio, ma ha annunciato che nel corso dell'anno appena iniziato arriveranno nei negozi altri modelli di TV Laser, per arricchire l'offerta da mettere a disposizione degli utenti con più opzioni in base a tutte le esigenze. Ovviamente vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili nuove informazioni.