Hisense sconta i suoi televisori su Amazon Italia, si parte da 149 euro!

Dopo gli sconti iniziali di qualche mese fa, torna la promozione di Amazon Italia dedicata ai televisori Hisense. Questa volta i prodotti coinvolti sono per tutte le tasche, visto che il prezzo di partenza è fissato ad appena 149 euro.

In particolare, tra i prodotti inclusi nell'iniziativa, accessibile tramite la relativa pagina ufficiale su Amazon Italia, troviamo i seguenti modelli di televisori: Hisense H39AE5000 (in offerta a 149 euro, prima 199 euro), H40BE5000 (199 euro, prima 299 euro), H43BE7200 (299 euro, prima 449 euro), H43BE7000 (289 euro, prima 449 euro), H65AE6000 (369 euro, prima 549 euro) e H65U8BE (849 euro, prima 1199 euro). Non mancano ovviamente anche molti altri televisori appartenenti alle più disparate fasce di prezzo. Vi consigliamo di consultare in link presente in fonte per maggiori dettagli.

Non abbiamo informazioni in merito alla scadenza della promozione legata ai televisori Hisense e quindi vi invitiamo ad affrettarvi nel caso foste interessati. In ogni caso, potrebbe sicuramente trattarsi di una buona occasione per una certa tipologia d'utenza, visto che i modelli coinvolti nell'iniziativa dispongono delle caratteristiche più disparate. Giusto per intenderci, si passa da TV LED HD da 32 pollici a TV LED Ultra HD 4K da 65 pollici con Dolby Vision, Dolby Atmos e HDR 1000.