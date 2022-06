Hisense Super Brand Week: rimborsi su TV, voucher CHILI e FIFA Qatar 2022

Non ci sono solamente offerte di Amazon su TV Hisense, in quanto la stessa azienda ha deciso di lanciare un'iniziativa promozionale sui suoi prodotti. A tal proposito, è stata avviata la Super Brand Week di Hisense.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, fino all'8 giugno 2022 l'acquisto di due o più dispositivi idonei consentirà di ottenere un rimborso del 10% sul proprio conto corrente. Più precisamente, coloro che decideranno di usufruire dell'iniziativa promozionale potranno registrare i prodotti coinvolti seguendo le indicazioni presenti sul portale ufficiale di Hisense, ricevendo anche un voucher per il noleggio di un film sulla nota piattaforma di streaming CHILI.

Inoltre, non manca la possibilità di partecipare all'estrazione finale per cercare di vincere un viaggio in Qatar per due persone per assistere a una partita dei Mondiali di Calcio 2022, comprensivo di volo aereo e pernottamento. Insomma, la FIFA World Cup 2022, di cui Hisense è Official Sponsor, attende i fortunati vincitori del concorso legato alla Super Brand Week.

Per quel che concerne i prodotti idonei, troviamo una selezione di TV che include Laser TV L9G di Hisense e il frigorifero French Door RF632, nonché i climatizzatori delle serie Fresh Master e Energy Pro. Insomma, un buon numero di prodotti del portfolio di Hisense è coinvolto nell'iniziativa promozionale.