Hisense svela la nuova gamma di TV 2023 Mini-LED, ULED, OLED e QLED

A pochi mesi dall’annuncio dei nuovi TV ULED X e Laser TV 8K di Hisense, la società presenta la nuova gamma di TV 2023 che mirano ad offrire un intrattenimento domestico di alta qualità per tutti i tipi di consumatori ed in tutti i segmenti.

I nuovi modelli arrivano a toccare gli 85 pollici di diagonale e si declinano in tante funzionalità e tecnologie di pannelli: dal Mini-LED all’ULED passando per l’OLED ed il QLED, il tutto con un design elegante ed attuale.

La nuova gamma Mini-LED ULED è composta dai modelli UXKQ, U8KQ, U8KQ ed U6KQ che si caratterizzano con pannelli com dimensioni comprese tra i 55 e gli 85 pollici e picchi di luminosità fino a 2.000 nit per la serie UXKQ, 1.500 per U8kQ, 1.000 per U7KQ e 600 per U6KQ. A ciò si aggiunge il nuovo processore Hi-View Engine e la tecnologia Quantum Dot. Su tutti i modelli troviamo il 4K, Dolby Vision IQ (Dolby Vision su U6), Dolby Atmos e ChineStage X Surround fino a 4.2.1. canali.

Di seguito i prezzi:

UXKQ: da 2.199 €

U8KQ: da 1.099 €

U7KQ: da 749 €

U6KQ: da 699 €

Nel segmento di fascia alta troviamo anche la serie A85K con pannello OLED 4K con diagonali da 55 a 65 pollici che può produrre neri profondi, colori brillanti ed immagini spettacolari. A ciò si aggiunge un ampio angolo di visione e le tecnologie Infinite Black, OLED Colour, Pixel Maintenance, Dolby Vision IQ, 120Hz Ultra Motion, WiFi 6E ed altro ancora. Il prezzo di partenza è di 1.399 Euro.

Nella fascia middle-end troviamo i modelli E7KQ, A7KQ ed E7KQ Pro con pannelli QLED. E7KQ ed A7KQ si declinano nelle versioni da 43, 50, 55 e 65 pollici, mentre l’E7KQ pro in quelle da 55, 65 e 76 pollici. Troviamo su tutti le tecnologie Direct Full Array e Quantum Dot Colour, oltre che Dolby Vision (Dolby Vision IQ per l’E7KQ), e la presenza della Game Mode Plus.

I prezzi sono i seguenti:

E7KQ Pro: da 649 €

E7KQ: da 399 €

A7KQ: da 449 €

A5KQ: da 299 €, già disponibile

Infine, per la fascia entry level è stata presentata la serie A6K che è disponibile in otto grandezze che vanno da 43 ad 85 pollici e che parte da 349 Euro.

Ad eccezione dell’A5KQ, tutti i TV in questione saranno disponibili sul mercato italiano a partire da fine luglio 2023.