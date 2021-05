HiSense Touch è ufficiale: nuovo lettore musicale Android con display e-ink

HiSense è particolarmente famosa per la sua gamma di televisori presente anche in Italia e dai prezzi decisamente interessanti, ma nel portfolio di prodotti appaiono anche tanti altri dispositivi, tra cui smartphone con display e-ink e, di recente, anche un inedito lettore musicale con schermo e-ink.

A volte per portare l’innovazione sul mercato tech serve uno spirito intraprendente e una voglia di “giocare d’azzardo”. Il caso di HiSense Touch è proprio questo: si tratta di un lettore musicale dotato di display e-ink touchscreen da 5.84 pollici, processore Qualcomm octa-core con GPU Adreno 610 (il numero del modello non è stato reso noto esplicitamente, ma dovrebbe trattarsi del chipset Snapdragon 460), 4GB di RAM e 128GB di archiviazione, batteria da 3000 mAh, il tutto gestito dal sistema operativo Android 11 con interfaccia Touch OS.

Tra le funzionalità notiamo la presenza di dual speaker ottimizzati per la migliore qualità audio possibile, il supporto a contenuti audio a 32bit / 384 kHz, jack audio da 3,5mm, USB 3.1 Type-C, WiFi, Bluetooth e l’integrazione di un convertitore DAC ES9038+ES9603 HiFi. Trattandosi di un lettore musicale e non di uno smartphone, ovviamente, mancano fotocamere e supporto a rete mobile. Giungendo al prezzo, attualmente in Cina al preordine risulta costare 1.599 CNY o 203 Euro circa al cambio attuale; non è noto se questo prodotto arriverà anche oltre i confini del mercato domestico.

La domanda che molti si faranno è semplice: a cosa serve questo dispositivo, quando esistono già tantissimi, classici lettori MP3 più economici o smartphone con maggiori funzionalità e specifiche tecniche migliori? Ebbene, HiSense Touch è una soluzione pensata esclusivamente per gli amanti della musica, grazie soprattutto al supporto alla qualità HiFi, che cercano un’esperienza visiva semplice ma il meglio del meglio lato audio. Sarà di successo? Staremo a vedere.

Restando nel mondo HiSense, la società nel corso del 2021 ha presentato in Italia la sua prima soundbar per l’home entertainment e anche la sua prima smart TV OLED da 48 pollici.