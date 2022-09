Hisense si unisce a Football for Schools con FIFA: istruzione 2.0 per bambini in Sudafrica

Hisense unisce le forze con FIFA ed entra a far parte del programma “Football for Schools”, iniziativa promossa a livello mondiale in cui il calcio incontra l’istruzione per ispirare i bambini del Sudafrica a imparare e apprendere life skills specialmente nel tema della consapevolezza ambientale.

In occasione dell’evento di lancio a Johannesburg, Hisense ha organizzato un workshop educativo per bambini, allenatori e ambasciatori FIFA. Attraverso giochi coinvolgenti, la sessione personalizzata ha fornito conoscenze e consigli pratici in ambito green, condividendo suggerimenti per salvare i campi di calcio, che stanno via via scomparendo in Sudafrica. L’evento si è concluso con la creazione da parte dei partecipanti – tra cui la leggenda FIFA Yaya Tourè – del dipinto “My Dream Pitch”. Inoltre, l’azienda cinese ha donato dispositivi hi-tech, come lavagne digitali e Laser TV da 100”, per garantire un’esperienza educativa 2.0 e più interattiva.

"Sensibilizzare l'opinione pubblica, in particolare i bambini, è fondamentale per affrontare i cambiamenti climatici e le questioni ambientali in futuro", ha dichiarato Fatimata Sidibe, Direttore di Football for Schools. "Il calcio è il modo ideale per farlo e questa iniziativa in Sudafrica, che combina il divertimento con l'educazione, è un chiaro esempio di come questo sport possa svolgere un ruolo nella responsabilizzazione delle prossime generazioni".

"Da sempre in Hisense siamo impegnati nel creazione di un ambiente di vita più sostenibile e migliore per tutti attraverso le nostre iniziative e la nostra tecnologia", ha dichiarato Wei Liu, General Manager di Hisense South Africa e Vice Presidente di Hisense Middle East & Africa. "Grazie a questa collaborazione con la FIFA, siamo riusciti a sensibilizzare l'opinione pubblica mondiale sull'ambiente e a sottolineare l'impatto del cambiamento climatico sulla vita di tutti i giorni attraverso attività che coinvolgono i bambini e creano un futuro più verde".

