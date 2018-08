Hitch, l'equivalente di Uber in Cina, nella bufera per l'omicidio di una passeggera

Ancora bufera sul mercato del ridesharing. Dopo quanto successo con Uber, ora è la volta dell'equivalente cinese del servizio americano, Hitch di Didi Chuxing. La popolare piattaforma è al centro di non poche polemiche a seguito della morte di una passeggera (la seconda in tre mesi) che usava la piattaforma.

Le cause almeno al momento non sono state accertate, ma la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme ha già annunciato una stretta sul settore, promettendo controlli molto rigidi sulle presunte condotte illegali dei conducenti. La stessa agenzia governativa ha anche formalmente chiesto alle amministrazioni locali di aumentare i controlli e la vigilanza.

Nel frattempo Didi Chuxing, la compagnia che gestisce il servizio Hitch, ha provveduto ad annunciare la (momentanea) sospensione del servizio a causa di alcuni errori definiti "deludenti" a livello gestionale. I dirigenti hanno anche riconosciuto la responsabilità della stessa compagnia nell'intera vicenda, ed hanno sollevato dall'incarico due manager, tra cui il general manager Huang Jieli.

Il secondo omicidio registrato su Hitch, ovvero quello che ha scatenato il polverone internazionale, sarebbe avvenuto venerdì scorso ed ha avuto come vittima una donna di vent'anni che aveva utilizzato il servizio.

Le prime ricostruzioni della polizia di Zhejiang sostengono che la stessa vittima avrebbe inviato alcuni messaggi d'aiuto agli amici, prima di risultare completamente irreperibile. L'autista della macchina, Zhong, è stato immediatamente arrestato e qualche ora dopo, nella tarda notte, avrebbe confessato lo stupro e l'omicidio della ragazza.

Come detto poco sopra, si tratta del secondo caso di questo genere. Il primo era stato registrato a maggio scorso, con vittima una donna di ventuno anni. Il primo omicidio aveva costretto la compagnia a scusarsi pubblicamente, oltre che a rimuovere la funzione che permetteva ai passeggeri e guidatori di dare un feedback estetico.

Il gruppo, però, in questo caso è finito ancora di più nella bufera per le tempistiche. Secondo quanto riportato dai media cinesi, infatti, dopo essere stata interpellata dalla Polizia, la società avrebbe tardato a fornire il numero di targa del veicolo, nonostante il guidatore fosse stato già oggetto di alcune critiche da parte di un altro passeggero il giorno prima del terribile delitto.