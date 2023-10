Hitler aveva origini ebree: una menzogna troppo popolare

Nel corso degli anni, sono state molteplici le leggende sulla presunta diretta e indiretta origine ebrea di Hitler. Tali leggende metropolitane cercano di dimostrare che Hitler avesse sterminato gli ebrei per nascondere questa sua origine.

L’avvocato di Hitler, Hans Frank, al processo di Norimberga dichiarò di avere delle prova circa la discendenza ebrea di Hitler. Egli sostenne che la nonna di Hitler, Maria Anna Schicklgruber, che lavorava come serva a Graz, rimase incinta di un uomo ebreo, un certo Frankenberger.

Altre congetture riguardano la madre di Hitler, la quale aveva un cognome molto diffuso tra gli ebrei che erano stati successivamente ammessi in Austria, in seguito alla conversione al cattolicesimo. Il ministro degli Esteri russo Lavrov ha dichiarato che l’ebraismo del presidente ucraino Zelensky sia, a suo dire, in linea con le idee antisemite e naziste tipiche di coloro che hanno discendenza ebraica come Hitler, appunto.

L’unico rapporto che effettivamente Hitler avesse con un ebreo, come suggerisce lo storico Amedeo Osti Guerrazzi, è quello con il medico Eduard Bloch, il quale curò la madre di Hitler malata. Anche su questa vicenda sono nate non poche congetture in particolare modo circa il malcontento di Hitler nei confronti del medico che non era stato capace a salvare sua madre, causandone la morte e la successiva ira del “Führer” riversatasi sul popolo ebreo come vendetta.

Tali leggende e congetture sono state completamente smentite dallo storico Guerrazzi, esperto di Shoah, il quale afferma deciso che queste leggende sono state ideate da neonazisti e negazionisti al fine di dimostrare che gli ebrei sono i veri responsabili dell’Olocausto, trasformandoli quindi da vittime e carnefici.