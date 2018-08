HMD ha acquisito il marchio PureView da Microsoft. Novità in arrivo?

Interessante notizia per i fan Nokia. HMD, il licenziatario del marchio Nokia, ha infatti acquisito il marchio PureView da Microsoft. Si tratta di una novità di non poco conto, che potrebbe aprire le porte ad interessanti scenari per il futuro della compagnia e dei futuri prodotti.

Tale acquisizione arriva ad un anno dalla collaborazione tra HMD ed il vecchio partner di Nokia, ZEISS, sulle tecnologie di imaging per gli smartphone. Sembra quindi essere quanto mai chiaro il fatto che la società finlandese sta lavorando per mettere di nuovo insieme la vecchia divisione d'imaging.

Nokia ha utilizzato il marchio PureView su molti smartphone Windows, inclusi i modelli Lumia 930, 1020, 1520 e sul 930 / Icon, ma ha debuttato sul Nokia 808 PureView.

Il marchio è sempre stato un sinonimo di qualità fotografica per gli utenti, e gli smartphone hanno sempre offerto la migliore esperienza d'imaging del mercato.

I diritti del marchio PureView sarebbero stati acquisiti da HMD Global lo scorso 23 Agosto, come sottolineato dal sito dell'European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Lo stesso sarebbe avvenuto anche per i marchi "Asha" e "Xpress-On".

Resta da capire come utilizzerà questo importante marchio HMD Global, soprattutto se si conta che ad oggi gli smartphone top di gamma come quelli di Google, Apple e Samsung offrono qualità d'immagine migliori rispetto ai Lumia originali.