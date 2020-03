HMD Connect ufficiale: una SIM globale a meno di 10 euro

HMD Global, l'azienda che gestisce il brand Nokia e che oggi 19 marzo 2020 ha annunciato ben quattro smartphone, sta pianificando di lanciare una SIM globale a un prezzo di partenza inferiore ai 10 euro.

In particolare, stando a quanto riportato da Android Police, la società finlandese ha pubblicato sul Play Store di Google un'applicazione chiamata "HMD Connect", che rivela l'esistenza di una SIM pensata per chi viaggia molto. Nella descrizione dell'app si legge: "HMD Connect è la SIM dati che ti consente di viaggiare senza problemi. Risparmia fino al 70% in roaming in oltre 120 paesi. L'app HMD Connect per Android ti offre il pieno controllo del tuo piano dati HMD Connect, [...] a un prezzo adatto a te, a partire da soli 9,95 euro".

Insomma, sembra proprio che HMD Global voglia offrire una soluzione in grado di far connettere gli utenti a più di 600 reti presenti in oltre 120 Paesi. Sembra che il "taglio" principale sia da 1GB, ma gli screenshot dell'applicazione mostrano anche altre possibilità (ad esempio, 2GB). Si tratta di una soluzione interessante per coloro che sono soliti prendere voli e spostarsi da un Paese all'altro, anche se questo non è il periodo migliore per farlo (ma ci siamo capiti).

Aggiornamento: a pochi minuti dalla fine della stesura della news è stato pubblicato il sito ufficiale. Qui potete trovare maggiori informazioni sulla proposta di HMD Global.