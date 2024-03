Che fine fece la HMS Beagle, la nave che permise a Darwin di viaggiare attorno al mondo?

Charles Darwin è stato uno degli scienziati più importanti della storia, essendo il principale fautore del rinnovamento della scienza biologica della seconda metà dell'Ottocento, eppure fu grazie ad una nave se la sua "rivoluzione" ebbe iniziò.

Molti non sanno che Darwin era infatti destinato a passare la sua intera vita in Inghilterra, avendo studiato come prete anglicano ed essendo sottoposto dalla sua famiglia a notevoli pressioni per prendere voti. Questo ovviamente non lo avrebbe condannato come un tempo a una vita di clausura, visto che in Inghilterra i preti mettevano su famiglia e potevano studiare approfonditamente tutte le discipline che desideravano.

Nel caso in cui avesse però scelto quella strada, Darwin avrebbe avuto maggiori difficoltà a sviluppare le idee che da tempo circolavano dentro la sua testa e che sarebbero maturate solo grazie al suo viaggio attorno al mondo, a bordo del brigantino HMS Beagle.

Questa nave è stata considerata da alcuni storici fra le più importanti della storia, non tanto poiché permise ad un esploratore di scoprire nuove terre - insomma, non si sta parlando di una delle tre caravelle di Colombo - ma perché permise ad un uomo di esplorare il mondo e di rivoluzionare completamente le nostre conoscenze sul rapporto dell'uomo con la natura.

Darwin nel 1831 salì sopra al Beagle quasi per caso, per esaudire un suo capriccio personale, grazie all'intervento dello zio. Egli infatti non desiderava ancora ordinarsi prete e disprezzava assecondare le richieste della famiglia paterna, che lo volevano già padre di figli. Fu così che seguendo il consiglio di un professore e dello zio, s'imbarco come naturalista di bordo per svolgere principalmente due mansioni: accumulare dati scientifici e svolgere il ruolo di "accompagnatore colto" per il comandante della nave, Robert Fitzroy.

Dopo il viaggio di Darwin, la HMS Beagle divenne una leggenda per gli appassionati di scienze naturali e per i nuovi entusiasti sostenitori dell'evoluzionismo, ma dovettero passare anni prima che la nave divenne il vero e proprio simbolo di rinnovamento per la ricerca scientifica.

Darwin infatti pubblicò le sue teorie evolutive solo 28 anni dopo la fine del suo viaggio in compagnia della Beagle, tempo che lo scienziato dedicò per pubblicare diversi altri testi, con cui descrisse la flora e la fauna dei paesi (fra cui le Galapagos) che aveva visitato, ma che fu abbastanza inclemente con la nave che gli consentì di raggiungere il successo.

La Beagle infatti, dopo aver accompagnato Darwin per alcuni anni nel suo giro attorno al mondo, compì un secondo viaggio meno fortunato, partendo nel 1837 alla volta delle coste dell'Australia, mentre nel 1845 - essendo divenuta ormai una nave abbastanza obsoleta - fu riadattata divenendo una nave guardiacoste per le coste dell'Essex.

Durante i suoi anni finali, la Beagle andò praticamente a caccia di contrabbandieri, finché rimase ancorata sul fiume Roach fino al 1851. A partire da quell'anno, mentre Darwin stava per concludere i capitoli finali del suo capolavoro -"L'origine delle specie" - che avrebbe contribuito a rendere la Beagle leggendaria, alcuni produttori di ostriche firmarono una petizione per rimuoverla, ignari di avere tra le mani un cimelio che qualche decennio più tardi sarebbe potuto essere rivenduto a qualche museo.

Nel 1870 la Beagle fu nuovamente spostata all'interno di un deposito di un noto commerciante di rottami dell'epoca, che aveva creato l'azienda locale Murray and Trainer. Egli aveva infatti comprato la nave in modo da demolirla e ricavarne del materiale da rivendere.

All'epoca il viaggio di Darwin era divenuto di dominio pubblico e la teoria dell'evoluzione circolava tranquillamente fra i principali giornali e le comunità scientifiche inglesi. Per quanto divenuta improvvisamente famosa, la posizione esatta della Beagle era stata da molti dimenticata, finché alcuni amici di Darwin, fra cui Thomas Huxley, noto per essere il "mastino dell'evoluzionismo", non ci si accorsero nel 1875 che era andata perduta.

Una sua vecchia ancora venne tuttavia ripescata dal mare nel 1841, mentre nel 2011 il museo Nao Victoria in Cile annunciò di star realizzando una copia, per celebrare il suo viaggio che aveva toccato le coste cilene.

