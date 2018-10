Ho. Mobile aumenta i costi di attivazione per le portabilità da Vodafone a 19,99 Euro?

Ancora non si tratta di una rimodulazione come quella di cui vi avevamo parlato qualche settimana fa e che poi si è rivelata frutto di un errore di sistema, ma comunque la notizia che stiamo per darvi è destinata a far discutere molto.

Secondo quanto riferito dai nostri colleghi di Tariffando, Ho. Mobile avrebbe deciso di raddoppiare i costi di attivazione per le portabilità da Vodafone, che ad oggi rappresentano la maggioranza di quelle effettuate dai clienti.

Da Lunedì 15 Ottobre infatti coloro che effettueranno il passaggio del proprio numero all'operatore virtuale da Vodafone saranno costretti a pagare 19,99 Euro di contributo una tantum che comprende l'attivazione e la spedizione della SIM. Un rincaro importante rispetto agli attuali 9,99 Euro, che restano comunque attivi per le portabilità da tutti gli altri operatori.

Come dicevamo poco sopra, si tratta di una stangata di non poco conto, destinata a gettare nel caos quello che inizialmente è stato uno degli operatori preferiti dagli utenti stanchi delle continue rimodulazioni di Vodafone. Sono ampiamente prevedibili proteste degli utenti, che vanno ad aggiungersi a quelle scaturite a seguito del lancio del 4G Basic, attraverso cui Ho Mobile ha letteralmente tagliato la velocità di navigazione.

Resta da capire che tipo di strategia abbia intenzione di adottare Ho Mobile per il futuro, e sarà sicuramente interessante capire le prossime mosse.