Ho. Mobile cambia modello di vendita: SIM disponibili alle 8 di mattina

Altre novità in arrivo da Ho. Mobile, l'operatore virtuale di Vodafone che negli ultimi tempi sta registrando un riscontro importante, probabilmente al di sopra di tutte le aspettative, grazie alle tariffe low cost proposte agli utenti ed i zero vincoli.

A quanto pare, la compagnia avrebbe modificato il modello di vendita per le SIM online.

Fino alla scorsa settimana, o per lo meno prima del lancio della nuova promozione da 7,99 Euro, che ricordiamo include 40 gigabyte in 4G Basic e minuti e messaggi illimitati verso tutti, le SIM venivano caricate sul sito web della compagnia alla mezzanotte.

Adesso, come riportato direttamente sulla pagina di acquisto, è possibile effettuare l'acquisto delle SIM terminate solo dalle 8 della mattina successiva, e quindi non di notte.

Non sembrano esserci novità dal punto di vista della disponibilità: per la modalità di acquisto online e ricevo a casa, le unità disponibili restano sempre 500, che spesso vanno esaurite dopo pochi minuti, ecco perchè vi invitiamo ad effettuare l'ordine nel minor tempo possibile.

Disponibilità più elevata, invece, per il ritiro e pago in edicola. Nel momento in cui vi stiamo scrivendo, infatti, sono ancora disponibili, sebbene sia presente la dicitura "sim in esaurimento".

La consegna, comunque, avviene lo stesso nel giro di cinque giorni lavorativi.