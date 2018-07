Ho. Mobile consentirà di effettuare la portabilità anche da Vodafone

Ho. Mobile , tra tutti, è sicuramente l'operatore telefonico virtuale più interessante del nostro paese. Complice anche l'offerta molto conveniente ed il fatto che si appoggia alla rete Vodafone. Sono in molti, infatti, gli utenti che hanno scelto di fare la portabilità, ma sul web si moltiplicano comunque i chiacchiericci.

In particolare, una voce pubblicata sul web di recente sosteneva che Ho. Mobile non permetterebbe la portabilità verso Vodafone, in quanto alcuni punti vendita si erano rifiutati di effettuarla.

A giudicare dalle indiscrezioni raccolte da TuttoAndroid, però, si trattava di semplici casi isolati in quanto Ho. Mobile, nel contratto, non ha incluso alcun tipo di limitazione alla portabilità, sia per quanto riguarda il porting dei numeri verso Vodafone che da Vodafone.

La decisione di non effettuare la richiesta, quindi, è da imputare esclusivamente agli stessi commercianti, ma dalle due compagnie non è arrivata alcuna direttiva ufficiale che impedisce tale pratica. Qualora i negozianti dovessero rifiutarsi, quindi, il consiglio è di effettuare manualmente ed autonomamente la portabilità attraverso il sito web ufficiale dell'operatore, ma vi ricordiamo che la spedizione a casa delle SIM è limitata a 500 unità al giorno. In alternativa, è disponibile la consegna presso l'edicola, che comunque è molto veloce ed avviene nel giro di pochi giorni dall'evasione della richiesta.