Ho Mobile, fine del boom? L'operatore rimuove i limiti d'acquisto delle SIM in edicola

Piacevole novità per gli utenti Ho Mobile, l'operatore virtuale di Vodafone che secondo alcune indiscrezioni sarebbe prossimo al lancio di una nuova offerta. Come notato da molti, a partire da oggi 13 Settembre è stato rimosso il limite giornaliero per effettuare il ritiro della nuova SIM presso le edicole convenzionate.

Collegandosi sul sito web alla pagina d'acquisto infatti è possibile effettuare il "Ritiro e Pago in Edicola" in qualsiasi momento: alla destra dell'opzione è stato rimosso il contatore che indica la disponibilità delle SIM.

Discorso diverso invece per l'acquisto online per ricevere la SIM a casa, su cui è ancora imposto il limite giornaliero. Anche in questo caso però la disponibilità sembra essere aumentata e nel momento in cui vi stiamo scrivendo è disponibile più della metà delle schede.

La differenza tra l'acquisto online ed il ritiro in edicola è data dal fatto che il primo metodo prevede l'attivazione della scheda attraverso una videochiamata guidata, che a molti utenti ha causato non pochi problemi di connessione. Se si sceglie il "Ritiro e Pago in Edicola" invece il pagamento viene effettuato in loco in una delle edicole che fanno parte del network Ho. Mobile.

Ricordiamo per trasparenza che l'operatore telefonico non ha imposto alcun limite di portabilità da Vodafone.