Ho. Mobile: in arrivo una nuova offerta da 7,99 Euro e 20 Gigabyte?

Dopo l'aumento dei costi di attivazione, Ho. Mobile è pronta ad espandere il proprio portafoglio di offerte. Secondo quanto raccolto dai colleghi di MondoMobileWeb, l'operatore telefonico virtuale di Vodafone avrebbe silenziosamente aggiornato il proprio sito web ufficiale.

Il motivo è da ricercare nell'ormai imminente lancio di una nuova offerta, da 7,99 Euro che andrà ad affiancare quella top da 9,99 Euro.

La promozione, rivelata per qualche secondo prima di essere eliminata, dovrebbe includere 20 gigabyte di internet in 4G Basic con navigazione bloccata a 30 Mbps e minuti e messaggi illimitati verso tutti. Come notato dagli stessi colleghi, si tratta di un passo indietro importante, dal momento che qualche mese fa allo stesso prezzo era possibile godere di 40 gigabyte di internet.

Dovrebbe ovviamente restare attiva quella da 9,99 Euro che come noto include 50 gigabyte di internet e minuti ed SMS illimitati verso tutti.

Per entrambe è previsto un costo di attivazione una tantum di 9,00 Euro, che porta il totale a 18,99 e 16,99 Euro rispettivamente.

Per le portabilità da Vodafone invece è previsto il pagamento di un canone iniziale di 19,99 Euro.

Al momento non sono arrivate indicazioni sul timing dell'aggiornamento del catalogo, ma ancora una volta è il sito web dell'operatore a svelarci in anteprima le prossime mosse.