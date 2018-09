Ho. Mobile: non più disponibile l'offerta da 6,99 Euro

Da oggi, 3 Settembre 2018, gli utenti Ho Mobile potranno attivare solo un'offerta. L'operatore virtuale di Vodafone infatti ha formalmente rimosso la promozione di lancio da 6,99 Euro.

Ciò vuol dire che i nuovi utenti che desiderano effettuare la portabilità o semplicemente acquistare una scheda SIM di Ho. Mobile potranno avere accesso solo alla promozione da 7,99 Euro al mese, che include minuti ed SMS illimitati verso tutti e 40 gigabyte di internet.

A differenza della prima però le novità sono tante. Il pacchetto comprende 10 gigabyte di internet in più, ma ad una velocità inferiore. Ho. Mobile infatti l'ha battezzata 4G Basic, ed offre una navigazione a velocità dimezzata rispetto a quella classica, con un limite di 30 Megabit/s in download e 30 Megabit/s in upload.

Per coloro che hanno invece sottoscritto la vecchia promozione da 6,99 Euro al mese invece non è prevista alcuna modifica contrattuale e potranno restare con quella. Contrariamente è possibile effettuare lo switch alla nuova direttamente dall'area riservata attraverso l'applicazione Ho. Mobile tramite il pannello "la mia offerta".

Ricordiamo che le SIM Ho. Mobile possono essere acquistate sia online che presso i punti vendita autorizzati, sempre previa prenotazione tramite il sito web.

Precisiamo per dovere di cronaca che Ho consente di effettuare la portabilità da Vodafone e che, contrariamente a quanto affermato da molti rivenditori, non è arrivata alcuna direttiva dall'alto che impedisca tale procedura.