Ho Mobile, nuova sfida ad Iliad e Kena: 50GB, minuti ed SMS a 6,99 Euro

Trovano conferma le indiscrezioni di qualche giorno fa. Ho Mobile annuncia oggi il lancio della nuove promozione, rivolta ai clienti Iliad, Kena ed altri operatori virtuali.

Confermati in toto i rumor che abbiamo riportato in anteprima dai colleghi di MondoMobileWeb e riprese da noi.

Gli utenti, a 6,99 Euro potranno ottenere 50 gigabyte di internet in 4G (alla velocità di 4G Basic con 30 Mbps in download ed upload), minuti ed SMS illimitati verso tutti. E' previsto il costo della SIM una tantum di 0,99 Euro e di 9 Euro per l'attivazione della scheda, il che vuol dire che per il primo mese il costo totale da sostenere comprensivo del primo rinnovo sarà di circa 17 Euro.

L'offerta può essere attivata dai clienti Iliad, Kena, 1Mobile, BT Enia, BT Italia, Coop Voce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Digitel, ERG Mobile, Fastweb, Foll-in, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima Mobile, Poste Mobile, Rabona Mobile, Ringo Mobile, Tiscali e Welcome Italia.

Come sempre, l'attivazione può essere effettuata direttamente nei punti vendita, la cui lista completa può essere consultata tramite questo indirizzo.

Resta disponibile anche l'offerta da 9,99 Euro al mese, che include le stesse caratteristiche di quella da 6,99 Euro, con la differenza che può essere attivata da tutti gli operatori.