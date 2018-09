Ho. Mobile: l'offerta da 7,99 Euro attivabile fino al 24 Settembre

Non solo la rimozione del limite d'acquisto per le SIM in edicola. Ho. Mobilequesta mattina ha aggiornato il proprio sito web aggiungendo un'indicazione molto importante.

Come si può vedere dalla pagina relativa all'unica offerta attualmente disponibile, la promozione potrà essere attivata fino al 24 Settembre. Probabile che dal 25 Settembre in poi venga lanciata un'altra offerta, che secondo alcune indiscrezioni ad 8,99 Euro al mese potrebbe offrire 50 gigabyte di internet in 4G Basic ed i classici minuti ed SMS illimitati verso tutti.

Attualmente a 7,99 Euro al mese gli utenti possono godere di 40 gigabyte in 4G Basic, quindi con velocità di upload e download ridotta a 30 Mbps rispetto ai 60 Mbps di quella di lancio, e minuti e messaggi illimitati verso tutti.

Ho. Mobile ha registrato un ottimo riscontro nei primi mesi di disponibilità, complice anche il fatto che essendo l'operatore virtuale di Vodafone Italia si basa proprio sulla sua rete, riconosciuta unanimemente come la migliore del nostro paese.

La promozione include anche i servizi accessori come l'SMS Ho. Chiamato, la navigazione hotspot, il trasferimento di chiamata e l'avviso.

L'offerta, come tutte quelle di Ho. Mobile, è attivabile anche da coloro che effettuano la portabilità, indipendente dall'operatore di provenienza, Vodafone compreso nonostante alcuni negozi si rifiutino.