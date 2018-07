ho. Mobile probabilmente risponderà a Iliad domani: 40GB, SMS e chiamate a 7,99 euro

Sembra proprio che ho. Mobile risponderà alla nuova offerta di Iliad nella giornata di domani. Il nuovo piano dovrebbe essere del tutto simile a quello dell'operatore francese, con 40GB in 4G e SMS e chiamate illimitati. Il tutto a 7,99 euro al mese.

L'indiscrezione è stata lanciata dai colleghi di Mondomobileweb, che si sono spesso rivelati una fonte affidabile quando si tratta di operatori telefonici italiani. Insomma, a quanto pare ho. Mobile ha deciso di riprendere praticamente del tutto la nuova offerta iliad, che offre essenzialmente gli stessi servizi a un euro in meno. Il tutto sarebbe compreso anche di blocco della navigazione al raggiungimento della soglia dati. La nuova promozione di ho. Mobile dovrebbe essere resa disponibile dalla giornata di domani. Il costo di attivazione dovrebbe essere di 9,99 euro.

Vi ricordiamo che ho. Mobile dispone di un sito ufficiale dedicato, che riporta tutte le informazioni relative al nuovo progetto di Vodafone. La prima offerta dell'operatore è stata molto aggressiva. In particolare, con un esborso richiesto di 6,99 euro al mese, ho. offre ai suoi utenti 30GB di connessione dati in 4G, SMS e minuti illimitati. Sul sito si legge che l'offerta in questione è attivabile fino a oggi 31 luglio, quindi i rumor sembrano essere plausibili.

Insomma, la "guerra degli operatori" continua e sembra che il tutto non si fermerà a breve. Per ulteriori informazioni su ho. Mobile, vi consigliamo di consultare la nostra scheda dedicata, nonché la news in cui abbiamo spiegato come effettuare la portabilità da Vodafone.