Ho. Mobile: la prossima promozione includerà 50 gigabyte ad 8,99 Euro al mese?

Al lancio della nuova offerta di Iliad sicuramente sarà tenuta a rispondere Ho. Mobile, l'operatore virtuale di Vodafone che nel corso dell'estate è stato letteralmente sommerso da richieste di portabilità da parte degli utenti insoddisfatti delle rimodulazioni.

Sul web si parla già della possibile nuova offerta di Ho. Mobile che stando a quanto raccolto dai nostri colleghi di MondoMobileWeb dovrebbe essere disponibile dal prossimo 12 Settembre.

Ho. punta ad aumentare ulteriormente l'asticella ed infatti salvo cambiamenti di programma dell'ultimo minuto la nuova promozione dovrebbe includere minuti e messaggi illimitati più 50 gigabyte di navigazione ad internet ad 8,99 Euro al mese. L'offerta dovrebbe prendere il posto dell'unica attiva attualmente, che a 7,99 Euro al mese offre minuti e messaggi illimitati e 40 gigabyte di internet.

La nuova promozione dovrebbe essere attivabile da parte di tutti i clienti Ho. Mobile, sia coloro che posseggono già una scheda (che potranno sottoscriverla attraverso l'area personale o l'applicazione) che per gli utenti che decideranno di effettuare la portabilità (pagando ovviamente 9,99 Euro per la SIM).

La navigazione ad internet anche in questo caso dovrebbe essere in 4G Basic, quindi limitata sia in upload che in download, una decisione che ha fatto storcere il naso a molti utenti ma comunque dettata da esigenze di mercato del gruppo.